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    الفريق الأذربيجاني للدبابات في نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات"

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    شارك الفريق الأذربيجاني للدبابات في مرحلة "القيادة الفردية" لمسابقة "بياتلون الدبابات" ضمن مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2020".

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان الفريق الأذربيجاني اظهروا مهاراتهم الفردية في منافسات مع الفرق من الصين وبيلاروسيا وصربيا.

    AZERTAG.AZ :الفريق الأذربيجاني للدبابات في نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات"
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