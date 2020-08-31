الفريق الأذربيجاني للدبابات في نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات"
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)
شارك الفريق الأذربيجاني للدبابات في مرحلة "القيادة الفردية" لمسابقة "بياتلون الدبابات" ضمن مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2020".
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان الفريق الأذربيجاني اظهروا مهاراتهم الفردية في منافسات مع الفرق من الصين وبيلاروسيا وصربيا.
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