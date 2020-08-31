ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 79 ألفا و457 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 3 ملايين و624 ألف و613 شخص حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن 960 مصاب فقدوا حياتهم خلال آخر 24 ساعة وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الى 64 ألفا و646 مصاب.

تحتل الهند المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والرابعة في عدد الوفيات.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.