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    ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 41 الفا و994 شخص

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥‎٩]

    طشقند، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 343 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 41 ألفا و994 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 317 شخص.

    يتم علاج 2397 شخص في المستشفيات، منهم 275 في حالة حرجة.

    تعافى 39 الفا و275 مصاب تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 41 الفا و994 شخص
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