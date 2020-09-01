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    أوكرانيا: إصابة 2088 شخص بكورونا ووفاة 48 شخصًا خلال يوم

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٤]

    كييف، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2088 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 123 الف و303 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2605 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 57 الفا و114 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2088 شخص بكورونا ووفاة 48 شخصًا خلال يوم
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