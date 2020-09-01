إصابة 213 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٨]
إسلام آباد، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 213 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 295 ألف و849 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 6 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و294 مصاب.
ويوجد في المستشفيات 8 آلاف و873 مصاب و604 منهم في حالة حرجة.
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