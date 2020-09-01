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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا الى 44 شخصا

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]

    تبيليسي، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 97 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 43 ألفا و878 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1149 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 4373 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا الى 44 شخصا
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