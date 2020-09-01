باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 478 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : صندوق النفط نقل 478 مليون دولار إلى ميزانية الدولة

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