صندوق النفط نقل 478 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٢]
باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 478 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.
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