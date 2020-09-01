  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    صندوق النفط نقل 478 مليون دولار إلى ميزانية الدولة

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٢]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 478 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط نقل 478 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٧]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]
    ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني
    صندوق النفط نقل 478 مليون دولار إلى ميزانية الدولة