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    زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١١]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 سبتمبر / أيلول 11 مليارا و907.5 مليون مانات.

    أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 230.6 مليون مانات قياسا إلى 1 أغسطس الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان
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