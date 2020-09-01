زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان

باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 سبتمبر / أيلول 11 مليارا و907.5 مليون مانات.

أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 230.6 مليون مانات قياسا إلى 1 أغسطس الماضي.