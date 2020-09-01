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    حوالي 3.7 ملايين إصابة بكورونا في الهند

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]

    بكين، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 69 ألفا و921 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 3 ملايين و691 ألف و170 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن 819 مصاب فقدوا حياتهم خلال آخر 24 ساعة وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الى 65 ألفا و288 مصاب.

    سترسل الحكومة الطاقم الطبي إلى أوتار براديش وتشاركاند وتشاتيسجاره وأوديشا، حيث ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

    تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في الهند حتى 30 سبتمبر مع بعض التخفيف.

    تحتل الهند المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والرابعة في عدد الوفيات.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    AZERTAG.AZ :حوالي 3.7 ملايين إصابة بكورونا في الهند
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