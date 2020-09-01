  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    اجلاء نحو 277 مواطن آخر من جورجيا

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]

    تبليسي، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تواصل سفارة أذربيجان في جورجيا إجلاء مواطنينا الذين ما استطاعوا مغادرة هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج أن نحو 277 مواطن اذربيجاني ودعوا اليوم من امام مبنى سفارة أذربيجان في تبيليسي على متون حافلات خاصة الى منفذ "قيرميزي كوبري" الحدودي. ومن بين الذين تم إجلاؤهم 6 مواطن روسي و135 مواطن جورجي ومواطن تركي وأوكراني إلى جانب المواطنين الأذربيجانيين.

    يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :اجلاء نحو 277 مواطن آخر من جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    جهاز الهجرة يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أذربيجان
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
    جهاز الهجرة يناشد الأشخاص عديمي الجنسية والأجانب والمواطنين في أذربيجان
    ٢٣.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:١٣]
    أذربيجان: تسجيل 169 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و151 حالة شفاء و3 وفيات
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
    اجلاء نحو 119 مواطن آخر من جورجيا
    اجلاء نحو 277 مواطن آخر من جورجيا