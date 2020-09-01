أذربيجان: تسجيل 143 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و130 حالة شفاء وحالتي وفاة
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أصيب 126 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 144 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 36 ألفا و578 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و977 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 536 مريض ويستمر علاج 2065 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 928 ألف و666 فحص طبي.
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