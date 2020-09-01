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    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قالت وزارة الدفاع في بيان اليوم إن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لـ1 سبتمبر 113 مليون و414 الف و815.17 مانات و213 ألف و577.88 دولار أمريكي و18 ألفا و341 يورو و5000 روبل روسي.

    ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

    ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.

    AZERTAG.AZ :حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
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