راكبو الدراجات الأذربيجانيون يحضرون 6 سباقات في تركيا في سبتمبر
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سيشارك أعضاء من المنتخب الاذربيجاني تحت 23 عاما وفريق النخبة على دراجة الطريق في ست بطولات دولية ("Grand Prix Develi" و" Grand Prix Cappadocia" و"Grand Prix Mount Erciyes" و"Grand Prix World's Best High Altitude" و"Grand Prix Velo Erciyes" و" Grand Prix Central Anatolia") في تركيا.
أفادت وكالة أذرتاج ان ألجين أسدوف وسامير جبرائيوف وموسى مكائيلزاده وشاهن أيوازوف ونجف باغيروف وماحمود محمدوف وأيان خانكيشييفا سينافسون في البطولة الدولية. ستقام المباريات في الفترة ما بين 3 – 15 سبتمبر / أيلول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٩]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١١]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٢]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٣٠.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٧]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك