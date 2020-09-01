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    راكبو الدراجات الأذربيجانيون يحضرون 6 سباقات في تركيا في سبتمبر

    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيشارك أعضاء من المنتخب الاذربيجاني تحت 23 عاما وفريق النخبة على دراجة الطريق في ست بطولات دولية ("Grand Prix Develi" و" Grand Prix Cappadocia" و"Grand Prix Mount Erciyes" و"Grand Prix World's Best High Altitude" و"Grand Prix Velo Erciyes" و" Grand Prix Central Anatolia") في تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان ألجين أسدوف وسامير جبرائيوف وموسى مكائيلزاده وشاهن أيوازوف ونجف باغيروف وماحمود محمدوف وأيان خانكيشييفا سينافسون في البطولة الدولية. ستقام المباريات في الفترة ما بين 3 – 15 سبتمبر / أيلول.

    AZERTAG.AZ :راكبو الدراجات الأذربيجانيون يحضرون 6 سباقات في تركيا في سبتمبر
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