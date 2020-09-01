خبير سياسي مصري: سياسة التوطين الارمني غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة غير مقبولة

القاهرة، 1 سبتمبر، أذرتاج

من غير المقبول اتباع سياسة التوطين غير الشرعي في الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا لأغراض بغيضة.

جاء ذلك في مقابلة المراسل الخاص لوكالة أذرتاج مع الأستاذ بجامعة حلوان في مصر والمحرر السياسي عادل درويش.

وأشار المحرر السياسي إلى أن محاولات أرمينيا لتوطين السكان الأرمن من لبنان وسوريا ودول الشرق الأوسط الأخرى في الأراضي الأذربيجانية المحتلة معروفة جيداً للجميع وقال: ""إن سياسة الاستيطان غير القانوني في قره باغ الجبلية والمناطق المحيطة بها تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقد تم تنفيذها من قبل. وقد ورد ذكر مثل هذه الأعمال التي يقوم بها البلد المعتدي في تقارير بعثات تقصي الحقائق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي الوقت نفسه ، فإن هذه الأعمال غير الشرعية لأرمينيا تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

أعرب أستاذ جامعة حلوان عن أمله في أن تقوم المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي التي تدعم دائماً وحدة أراضي أذربيجان وحقوقها السيادية بالتقييم الواجب لهذه الأعمال غير الشرعية لأرمينيا. من غير المقبول لدولة أن تحتل أرضاً معترف بها دولياً وأن تنتهج دولة معتدية سياسة الاستيطان غير الشرعي من أجل ترسيخ وجودها في الأراضي المحتلة. يجب على المجتمع الدولي ان يدين ذلك بحزم ويحول دونه "