  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا الى 44 شخصا

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٩]

    تبيليسي، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 197 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 44 ألفا و75 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1153 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 4291 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا الى 44 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
    ماكرون يصل بغداد في زيارة رسمية
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
    أوكرانيا: إصابة 2495 شخص بكورونا ووفاة 51 شخصًا خلال يوم
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٨]
    مناقشة مسائل الامن في جنوب القوقاز
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
    إصابة 78 ألف و357 شخص بكورونا في الهند
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا الى 44 شخصا