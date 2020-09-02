ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 42 الفا و370 شخص

طشقند، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 376 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 42 ألفا و370 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 326 شخص.

يتم علاج 2380 شخص في المستشفيات، منهم 275 في حالة حرجة.

تعافى 39 الفا و664 مصاب تماما وترخصوا.