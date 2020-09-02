إصابة 300 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 300 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 296 ألف و149 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 4 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و298 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 8 آلاف و881 مصاب و589 منهم في حالة حرجة.