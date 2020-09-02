متاحف "المدينة القديمة" تستأنف استقبال الزوار

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أعلن مركز "ايجري شهر" للمتاحف استئناف استقبال الزوار في المتاحف ابتداء من الأول من سبتمبر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة محمية "ايجري شهر" التاريخية المعمارية ان المتاحف ستستقبل الزوار في مجموعات يضم كل منها 5 اشخاص. يلزم ارتداء الكمامات الطبية.