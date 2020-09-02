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    مناقشة مسائل الامن في جنوب القوقاز

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٨]

    تبيليسي، 2 سبتمبر، اذرتاج

    التقى وزير الدفاع الجورجي ايراكلي قاريباشفيلي مع قائد الجيوش البرية للناتو الجنرال روجير كلوتيه.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الجورجية ان المناقشات تركزت على مسائل توسيع التعاون بين جورجيا والناتو وتكامل جورجيا مع المنطقة الاوروأطلسية وتعزيز القدرات الدفاعية وغيرها.

    كما نوقشت مسائل الامن في جنوب القوقاز وآخر تطورات الأوضاع في الأراضي الجورجية المحتلة.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التدريبات العسكرية المتعددة القوميات "الشريك الموثوق به 2020" المخطط اجراؤها في جورجيا خلال 7-18 سبتمبر. قيل ان هدف هذه التدريبات هو ارتفاع المستوى القتالية للقوات المسلحة لجورجيا والولايات المتحدة الامريكية والبلدان الشريكة الأخرى، كذلك تعزيز الاستقرار والامن في منطقة البحر الأسود.

    AZERTAG.AZ :مناقشة مسائل الامن في جنوب القوقاز
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