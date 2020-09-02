أوكرانيا: إصابة 2495 شخص بكورونا ووفاة 51 شخصًا خلال يوم
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
كييف، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2495 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 125 الف و798 شخص حتى الآن.
ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2656 شخص.
وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.
تعافى 58 الفا و817 مصاب تماما وترخصوا.
يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.
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