تامين إجلاء 400 أذربيجاني من روسيا إلى ارض الوطن

قوصار، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم ضمان عودة 400 مواطن أذربيجاني آخر الى البلاد من أراضي جمهورية داغستان الروسية عبر نقطة تفتيش "سامور" الحدودية بين جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية والمطارات الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تأمينهم العالقين في أراضي روسيا الاتحادية إلى البلد على أساس التسجيل وفقاً لمتطلبات نظام الحجر الصحي الخاص لجمهورية أذربيجان.