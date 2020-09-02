أذربيجان: تسجيل 154 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 154 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 139 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 36 ألفا و732 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 34 الفا و116 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 538 مريض ويستمر علاج 2078 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 935 ألف و396 فحص طبي.