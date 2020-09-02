  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 154 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة شفاء وحالتي وفاة

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]

    باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 154 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 139 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 36 ألفا و732 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 34 الفا و116 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 538 مريض ويستمر علاج 2078 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 935 ألف و396 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 154 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة شفاء وحالتي وفاة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
    أذربيجان: تسجيل 143 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و130 حالة شفاء وحالتي وفاة
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
    أذربيجان: تسجيل 126 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و144 حالة شفاء و3 حالات وفاة
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٧]
    أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و127 حالة شفاء وحالتي وفاة
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
    أذربيجان: تسجيل 188 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و115 حالة شفاء وحالتي وفاة
    أذربيجان: تسجيل 154 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة شفاء وحالتي وفاة