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    أذربيجان: 14 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]

     

    باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد "طبيب" ان 136 مريض بفيروس كورونا المستجد يتلقون علاجهم في قسم الإنعاش الطبي.

    يعالج 14 مريضا بجهاز التنفس الاصطناعي.

    اما عدد المرضى الاجمالي بفيروس كورونا فيبلغ 2078 شخص.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 14 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
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