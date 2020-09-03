حجم إيرادات ميزانية صندوق النفط خلال عام 2021
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
من المتوقع أن تبلغ إيرادات ميزانية صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان لعام 2021 5 مليارات و932.9 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية ان نفقات ميزانية صندوق النفط لعام 2021 ستشكل 12 مليار و420.5 مليون مانات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٩]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٦]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٦]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٩]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٦]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك