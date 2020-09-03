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    حجم إيرادات ميزانية صندوق النفط خلال عام 2021

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]

    باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    من المتوقع أن تبلغ إيرادات ميزانية صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان لعام 2021 5 مليارات و932.9 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية ان نفقات ميزانية صندوق النفط لعام 2021 ستشكل 12 مليار و420.5 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :حجم إيرادات ميزانية صندوق النفط خلال عام 2021
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