باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) من المتوقع أن تبلغ إيرادات ميزانية صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان لعام 2021 5 مليارات و932.9 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية ان نفقات ميزانية صندوق النفط لعام 2021 ستشكل 12 مليار و420.5 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : حجم إيرادات ميزانية صندوق النفط خلال عام 2021

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