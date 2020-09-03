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    129 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٨]

    طهران، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 1994 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 380 الف و746 شخص.

    تم تسجيل 129 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 21 ألفا و926 شخص.

    تعافى 328 الف و595 مصاب تمام وترخصوا.

    يذكر ان الوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :129 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
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