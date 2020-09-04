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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 43.46 دولار

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥‎٨]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 43.46 دولار بعد انخفاضه 1.46 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 43.46 دولار
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    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 43.46 دولار