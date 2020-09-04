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    أوكرانيا: إصابة 2723 شخص بكورونا ووفاة 51 شخصًا خلال يوم

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]

    كييف، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2723 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 130 الف و951 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2495 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 59 الفا و671 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2723 شخص بكورونا ووفاة 51 شخصًا خلال يوم
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