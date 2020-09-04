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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران افتتاح مبنيين جديدين لجامعة أدا

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٠]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى اليوم في 4 سبتمبر / أيلول في حفل افتتاح مبنيين جديدين لجامعة أدا (أكاديمية أذربيجان الدبلوماسية).

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة والسيدة الأولى تفقدا الظروف المهيأة في الحديقة داخل حرم الجامعة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران افتتاح مبنيين جديدين لجامعة أدا
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