باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى اليوم في 4 سبتمبر / أيلول في حفل افتتاح مبنيين جديدين لجامعة أدا (أكاديمية أذربيجان الدبلوماسية). أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة والسيدة الأولى تفقدا الظروف المهيأة في الحديقة داخل حرم الجامعة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران افتتاح مبنيين جديدين لجامعة أدا

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