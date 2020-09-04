وكالة الانباء الروسية تثبت إرسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

أثبتت وكالة الانباء الروسية "ريغنوم"، التي تتميز بموقفها المنحاز الى أرمينيا، إرسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا في مقال بثته في عنوان "آفاق جديدة لقراباغ الجبلية" في 4 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة انباء أذربيجان الرسمية اذرتاج.

ان الوكالة الروسية التي تعودت على تحريف الوقائع المتعلقة بتاريخ وماهية وتسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية، لا تنسى أيضا تقديم معلومات خاطئة ومنحازة بعيدة عن المصداقية حول أسباب المعارك التي اندلعت نتيجة الاستفزازات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الارمينية في يوليو عام 2020 في اتجاه محافظة توفوز الأذربيجانية الحدودية. والملفت للاهتمام هو ان الوكالة الروسية المذكورة عن حديثها عن وضع ما بعد معارك يوليو تصفه بـ"الرد الغاضب والشديد من باكو على ارسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا" مثبتة أن روسيا تسلح أرمينيا المعتدية فور معارك يوليو في الحقيقة.