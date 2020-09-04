  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وكالة الانباء الروسية تثبت إرسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    أثبتت وكالة الانباء الروسية "ريغنوم"، التي تتميز بموقفها المنحاز الى أرمينيا، إرسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا في مقال بثته في عنوان "آفاق جديدة لقراباغ الجبلية" في 4 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة انباء أذربيجان الرسمية اذرتاج.

    ان الوكالة الروسية التي تعودت على تحريف الوقائع المتعلقة بتاريخ وماهية وتسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية، لا تنسى أيضا تقديم معلومات خاطئة ومنحازة بعيدة عن المصداقية حول أسباب المعارك التي اندلعت نتيجة الاستفزازات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الارمينية في يوليو عام 2020 في اتجاه محافظة توفوز الأذربيجانية الحدودية. والملفت للاهتمام هو ان الوكالة الروسية المذكورة عن حديثها عن وضع ما بعد معارك يوليو تصفه بـ"الرد الغاضب والشديد من باكو على ارسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا" مثبتة أن روسيا تسلح أرمينيا المعتدية فور معارك يوليو في الحقيقة.

    AZERTAG.AZ :وكالة الانباء الروسية تثبت إرسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٨]
    مناشدة المنظمات الدولية لإدانة التوطين غير الشرعي للأرمن اللبنانيين في قارباغ الجبلية
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٨]
    قيادة المجلس الأوربي يتلقى رسالة حول استخدام الموارد المائية للأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا كأداة إرهاب بيئي
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٠]
    خلوصي كيليتش: تلميح إلى الارمن الراغبين في الهجرة من أرمينيا: هناك أرمن آخرون يريدون حل محلهم
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
    أزاي غولييف ينتقد إفلات أرمينيا من العقاب في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
    وكالة الانباء الروسية تثبت إرسال روسيا أسلحة جديدة الى أرمينيا