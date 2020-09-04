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    أنقرة تعلن دعمها مبادرة الأمين العام للناتو لتجنُّب المواجهة شرق المتوسط

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    أعلنت وزارة الخارجية التركية الخميس، دعم أنقرة لمبادرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بخصوص اتفاق جرى التوصل إليه بين أنقرة وأثينا، من أجل إجراء مباحثات تقنية لتأسيس آليات لتجنُّب حدوث مناوشات شرقي البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة تي ار تي عربي.

    وأكدت الخارجية التركية في بيان لها، أنها تنتظر من اليونان دعم مبادرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن الأمين العام لـ"الناتو" أطلق مبادرة من أجل خفض التوتر الحاصل شرقي المتوسط، ومنع الحوادث غير المرغوب فيها بين العناصر البحرية والجوية.

    وأعلن البيان أن تركيا تدعم تلك المبادرة التي أشارت إلى بدء مباحثات عسكرية وتقنية داخل "الناتو" بين البلدين.

    كما جدد البيان استعداد تركيا للحوار من دون شروط مسبقة من أجل إيجاد حلول دائمة وعادلة ومنصفة في إطار القانون الدولي لكل المسائل مع اليونان.

    وفي وقت سابق الخميس، أعلن ستولتنبرغ اتفاق تركيا واليونان على إجراء مباحثات تقنية من أجل تأسيس آليات لتجنُّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

    AZERTAG.AZ :أنقرة تعلن دعمها مبادرة الأمين العام للناتو لتجنُّب المواجهة شرق المتوسط
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    أنقرة تعلن دعمها مبادرة الأمين العام للناتو لتجنُّب المواجهة شرق المتوسط