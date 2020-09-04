بدء اختبار خط "تاب" لنقل الغاز الاذربيجاني الى أوروبا

باكو، 4 سبتمبر، اذرتاج

بدأ اختبار نقل الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "شاه دنيز 2" الواقع في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر الى أوروبا عبر خط انابيب الغاز العابر للاناضول (تاناب).

أفادت وكالة أذرتاج ان الغاز سيصل الى إيطاليا بعد نقله في قاع البحر الادرياتيكي بخط انابيب الغاز العابر للادرياتيكي (تاب) الذي يربط بخط تاناب في الحدود بين تركيا واليونان. يقال ان نقل الكمية التجارية من الغاز عبر "تاب" سيبدأ في الربع الأول من عام 2021.