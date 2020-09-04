113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي
AzerTAg.az
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تسجيل 113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي.
105.2 ألف حالة إنجاب منه كانت في موعدها و4.5 ألف حالة انجاب كانت قبل أوانها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٤٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٥]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٩]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠١]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥١]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٢٧]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك