باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم تسجيل 113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي. 105.2 ألف حالة إنجاب منه كانت في موعدها و4.5 ألف حالة انجاب كانت قبل أوانها.

AZERTAG.AZ : 113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي

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