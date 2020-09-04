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    113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٢١]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تسجيل 113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي.

    105.2 ألف حالة إنجاب منه كانت في موعدها و4.5 ألف حالة انجاب كانت قبل أوانها.

    AZERTAG.AZ :113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي
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