ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 43 الفا شخص

طشقند، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 257 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 42 ألفا و903 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 336 شخص.

يتم علاج 2391 شخص في المستشفيات، منهم 351 في حالة حرجة.

تعافى 40 الفا و176 مصاب تماما وترخصوا.