مناقشة استفزازات أرمينية ضد أذربيجان في برنامج إذاعة أمريكية شهيرة

واشنطن، 4 سبتمبر، أذرتاج

تم بث المقابلة مع سفير جمهورية أذربيجان لدى الولايات المتحدة إلين سليمانوف في برنامج جون باتشيلور الإذاعي الذي يتمتع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة ويتم بثه من نيويورك إلى جميع أنحاء أمريكا.

تفيد أذرتاج أن جون باتشلور قال إنه شاهد مستوى التعايش السلمي والودي لجميع الشعوب، بما في ذلك اليهود خلال زياراته لأذربيجان وغياب معاداة السامية وإبداء الاهتمام والاعتناء للطائفة اليهودية هنا وحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية وقدم كل هذا كنموذج للدول الأخرى.

وفي حديثه عن أن اليهود يعيشون في بلادنا منذ قرون أشار السفير إيلين سليمانوف إلى أنه لم يظهر التسامح لهم فحسب، بل يتم تقديرهم على أنهم جزء لا يتجزأ عن المجتمع. وأشار إيلين سليمانوف إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطي نموذج أذربيجان للعايش السلمي باستمرار.

ثم سأل جون باتشيلور عن الشحنات العسكرية الروسية إلى أرمينيا وقال إنه على علم بقلق الجانب الأذربيجاني في هذا الصدد. بدوره، قال السفير إيلين سليمانوف إنه يتوقع موقفاً عادلاً من روسيا بصفتها الرئيس المشارك في مجموعة مينسك في مفاوضات تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني. وأشار إلى أن وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف خلال زيارته الرسمية لروسيا التقى مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لنقل قلق أذربيجان بشأن هذه القضية والتزام أذربيجان بعملية السلام والنتائج المتوقعة من المحادثات الجوهرية.

وأفاد السفير أن موقف أذربيجان مدعوم من قبل روسيا. لكن على الرغم من هذا نشاهد أن طائرات الشحن من روسيا تنقل معدات عسكرية إلى أرمينيا وأن وزير الدفاع الروسي ادعى خلال زيارته لبلدنا أن هذه الطائرات كانت تحمل مواد بناء. وأشار إلى أن تفسير نقل مواد البناء إلى أرمينيا عبر روسيا وإيران غير مُرضٍ. وفي استناد إلى القلق العلني الذي أبداه الرئيس إلهام علييف ومساعد الرئيس للسياسة الخارجية حكمت حاجييف قال السفير إنه يأمل في أن توضح روسيا القضية وتعمل كوسيط يتميز بالموضوعية وكرئيس مشارك لمجموعة مينسك.

أشار جون باتشلور خلال المقابلة إلى خسائر بين الجنود والمدنيين الأذربيجانيين في اتجاه توفوز، وتساءل عما إذا كان الهجوم الأرميني يهدف إلى تهديد ممر الغاز الجنوبي أو لا؟ وأشار السفير إيلين سليمانوف إلى أن تواصل الاستفزازات الأرمينية في هذه المنطقة يهدف بوضوح إلى تقويض رفاهية المنطقة ككل وتهديد المشاريع التي تساهم في أمن الطاقة العالمي، فضلاً عن الإضرار بأرمينيا نفسها.

يكمن الاطلاع على المقابلة في صفحة الإنترنيت ل" azembassyus"

https://audioboom.com/posts/7673713-why-is-russia-arming-armenia-what-is-to-be-done-elinsuleymanov

مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج