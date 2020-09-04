باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أقيم حفل انتهاء مسابقة "كأس البحر" التي تقام في المياه الإقليمية الأذربيجانية لبحر الخزر في إطار مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2020". أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه شارك في الحفل نائب وزير الدفاع الذربيجاني الجنرال كريم ولييف والقائم بأعمال نائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية الجنرال نظام عثمانوف والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي الجنرال رسلان تساليكوف وغيرهم.

AZERTAG.AZ : حفل انتهاء مسابقة "كأس البحر" العسكرية في باكو

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