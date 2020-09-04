أذربيجان: تسجيل 132 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و155 حالة شفاء وحالتي وفاة
AzerTAg.az
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أصيب 132 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 155 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 37 ألفا و31 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 34 الفا و419 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 543 مريض ويستمر علاج 2069 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 949 ألف و313 فحص طبي.
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