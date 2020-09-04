الخارجية الاذربيجانية: نستنكر محاولات مليشيات الحوثي المستمرة لاستهداف المدنيين والاماكن المدينة في السعودية
AzerTAg.az
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [٢٢:٢٧]
باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج
افادت وكالة اذرتاج ان وزارة الخارجية الاذربيجانية قالت في تغريدة لها على الحساب الرسمي في تويتر ان اذربيجان تستنكر محاولات مليشيات الحوثي المستمرة لاستهداف المدنيين والأماكن المدنية في المملكة العربية السعودية. وجددت الوزارة دعم أذربيجان للمملكة العربية السعودية في جميع إجراءاتها لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، والحفاظ على أمن البلاد.
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