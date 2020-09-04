عقد مؤتمر دولي حول سياسة الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة

طشقند، 4 سبتمبر، أذرتاج

سيعقد مؤتمر دولي عبر الاتصال المرئي بعنوان "احتلال الأراضي الأذربيجانية من قبل ارمينيا وسياسة الاستيطان ونماذج الثقافة المادية المُدمّرة "، ذلك في إطار مشروع مركز حيدر علييف للثقافة الأذربيجانية في طشقند بأوزبكستان.

تفيد أذرتاج أن المؤتمر سيعقد بدعم من لجنة الثقافة في البرلمان الأذربيجاني وجمعية الصداقة الأوزبكستانية الأذربيجانية.

الغرض الرئيسي من المؤتمر هو إعلام المجتمع الدولي باحتلال الأراضي الأذربيجانية وسياسة من قبل ارمينيا وممارستها التطهير العرقي والاستيطان في هذه المناطق، فضلاً عن تدمير التراث الثقافي الإسلامي والتركي وسياستها الهادفة الى التزوير.

وسيركز الحدث على احتلال الأراضي الأذربيجانية من قبل أرمينيا وعواقبه الخطيرة، وتدمير الكنوز الوطنية والثقافية وسياسة التطهير العرقي وتوطين الناس من الاصول الارمينية في الأراضي الاذربيجانية المحتلة، وكذلك التعاون في إطار المجلس التركي وتغطية نزاع قارباغ الجبلية ونشر الأخبار عن النزاع.

كما سيشهد المؤتمر إشهاراً لكتاب "السعادة المفقودة" (من سلسلة "قصص قاره باغ") الذي نشرته باللغة الأوزبكية رئيسة اللجنة الثقافية في مجلس االوطني لأذربيجان قنيره باشايفا.