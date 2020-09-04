مقر العمليات: إجراءات التخفيف الإضافية للحجر الصحي في بعض المناطق اعتباراً من 8 سبتمبر

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

نتيجة للتدابير الوقائية المتخذة فيما يتعلق بتطبيق نظام الحجر الصحي الخاص في جمهورية أذربيجان وبسبب السلوك المسئول للمواطنين، تقللت نسبة تفشي عدوى فيروس كورونا (COVID-19) وانخفض عدد الإصابات.

تم رفع بعض القيود وإدخال إجراءات التخفيف في المدن والمناطق التي يطبق فيها نظام الحجر الصحي الصارم، وكذلك في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من 5 أغسطس.

وفقاً للمعلومات التي قدمها مقر العمليات لمجلس الوزراء إلى أذرتاج أنه على أساس الوضع الصحي والوبائي فقد قرر اتخاذ تدابير التخفيف الإضافية في المجالات التالية من الساعة 00:00 يوم 8 سبتمبر 2020:

- بمراعاة قواعد الحجر الصحي ذات الصلة ووفقاً لقرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان الرقم 237 والمؤرخ في 6 يوليو 2020 "حول تنظيم بعض المسائل المتعلقة بخدمة العملاء في مؤسسات تقديم الطعام في فترة وباء فيروس كورونا (COVID-19)" يُسمح بتقديم الخدمات داخل المطاعم العامة والكافه حتى الساعة 00:00 ؛

- تمت إزالة القيود المفروضة على السفر من وإلى مدينتي باكو وسومغايت ومقاطعة أبشيرون (باستثناء خدمة المواصلات العامة بين المدن وبين المقاطعات).

بناءً على الوضع الصحي والوبائي الحالي ولمنع حدوث حالات الإصابات الجديدة بالفيروس، يدعو مقر العمليات مرة أخرى الجميع إلى الامتثال لمتطلبات نظام الحجر الصحي والقواعد الطبية والوقائية.