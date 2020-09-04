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    إزالة القيود المفروضة على السفر من وإلى مدينتي باكو وسومغايت ومقاطعة أبشيرون

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    تم رفع القيود المفروضة على السفر من وإلى مدينتي باكو وسومغايت ومقاطعة أبشيرون (باستثناء نقل الركاب بالمواصلات العامة بين المدن وبين المناطق) .

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للوضع الصحي الوبائي القائم فقد قرر اتخاذ إجراءات التخفيف الإضافية في بعض المناطق اعتباراً من الساعة 00:00 يوم 8 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :إزالة القيود المفروضة على السفر من وإلى مدينتي باكو وسومغايت ومقاطعة أبشيرون
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