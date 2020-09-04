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    مقر العمليات: يسمح بتقديم وجبات الخدمات داخل المطاعم العامة

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٤]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    بمراعاة قواعد الحجر الصحي ذات الصلة ووفقاً لقرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان الرقم 237 والمؤرخ في 6 يوليو 2020 "حول تنظيم بعض المسائل المتعلقة بخدمة العملاء في المطاعم العامة خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا (COVID-19)" يسمح بتقديم وجبات الطعام داخل المطاعم العامة حتى الساعة 00:00.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للوضع الصحي الوبائي القائم فقد تقرر اتخاذ إجراءات التخفيف الإضافية في بعض المناطق اعتباراً من الساعة 00:00 يوم 8 سبتمبر.

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