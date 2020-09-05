السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٠٩]
باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج
غادرت السفن العسكرية التابعة للاسطول البحري العسكري الروسي – السفينتان الصغيرتان للمدفعية "محج قلعة" و"استراخان"، وزورق القطر من طراز SB-738 مرفأ باكو في 4 سبتمبر، ذلك بعد اتمام مشاركتها في مسابقة "كأس البحر" في اطار الألعاب العسكرية الدولية 2020 في المياه الاذربيجانية في بحر الخزر، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية.
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