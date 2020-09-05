  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٠٩]

    باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

    غادرت السفن العسكرية التابعة للاسطول البحري العسكري الروسي – السفينتان الصغيرتان للمدفعية "محج قلعة" و"استراخان"، وزورق القطر من طراز SB-738 مرفأ باكو في 4 سبتمبر، ذلك بعد اتمام مشاركتها في مسابقة "كأس البحر" في اطار الألعاب العسكرية الدولية 2020 في المياه الاذربيجانية في بحر الخزر، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
    حفل انتهاء مسابقة "كأس البحر" العسكرية في باكو
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٩]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 57 مرة خلال اليوم
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٤]
    انتهاء منافسة "كأس البحر" العسكرية في باكو
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥‎٦]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 46 مرة خلال اليوم
    السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو