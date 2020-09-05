السفن العسكرية الروسية غادرت مرفأ باكو

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

غادرت السفن العسكرية التابعة للاسطول البحري العسكري الروسي – السفينتان الصغيرتان للمدفعية "محج قلعة" و"استراخان"، وزورق القطر من طراز SB-738 مرفأ باكو في 4 سبتمبر، ذلك بعد اتمام مشاركتها في مسابقة "كأس البحر" في اطار الألعاب العسكرية الدولية 2020 في المياه الاذربيجانية في بحر الخزر، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الاذربيجانية.