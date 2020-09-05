  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 16 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:١٥‎]

    باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد "طبيب" ان 135 مريض بفيروس كورونا المستجد يتلقون علاجهم في قسم الإنعاش الطبي ليوم 4 سبتمبر.

    يعالج 16 مريضا بجهاز التنفس الاصطناعي.

    اما عدد المرضى الاجمالي بفيروس كورونا فيبلغ 2069 شخص.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 16 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
    أذربيجان: تسجيل 132 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و155 حالة شفاء وحالتي وفاة
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٢١]
    113.1 ألف حالة إنجاب في أذربيجان خلال العام الماضي
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]
    أذربيجان: 14 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
    أذربيجان: تسجيل 154 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة شفاء وحالتي وفاة
    أذربيجان: 16 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي