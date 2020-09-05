أذربيجان: 16 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:١٥]
باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد "طبيب" ان 135 مريض بفيروس كورونا المستجد يتلقون علاجهم في قسم الإنعاش الطبي ليوم 4 سبتمبر.
يعالج 16 مريضا بجهاز التنفس الاصطناعي.
اما عدد المرضى الاجمالي بفيروس كورونا فيبلغ 2069 شخص.
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