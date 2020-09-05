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    نادي صبائل باكو يتعاقد مع حارس منتخب غواتيمالا

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]

    باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

    قوى نادي صبائل باكو لكرة القدم تشكيلة النادي بلاعب جديد.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن صبائل اتفق مع حارس منتخب غواتيمالا نيكولاس هاجين.

    ووقع الجانبان على عقد الى نهاية الموسم الجاري.

    AZERTAG.AZ :نادي صبائل باكو يتعاقد مع حارس منتخب غواتيمالا
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    نادي صبائل باكو يتعاقد مع حارس منتخب غواتيمالا