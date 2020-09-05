خبير تركي: نعتز بدعم تال عن جانب الرئيس إلهام علييف

انقرة، 5 سبتمبر، أذرتاج

قال متين يلدريم انني اعول على أن نشهد تراجعا في حدة التوتر في البحر المتوسط الابيض في اقرب وقت لأن الافكار التي ادلى بها الرئيس إلهام علييف في اثناء استقباله اوراق اعتماد السفير اليوناني الجديد في أذربيجان نيكولاؤس بيبريقكوس مهمة بالنسبة لجميع بلاد شاطئ البحر المتوسط الابيض وقد بدأ الجميع يدرك أن تصادما حربيا اذا وقع في هذه المياه ما كانت تركيا بوحدها والنزاع بالدرجة الاولى سوف تلحق اضرارا كبيرة ببلدان البحر.

أفادت أذرتاج عن يلدريم خبير العلوم العامة والكاتب والمترجم التركي في تصريح مراسل الوكالة أن علاقات الأخوة القائمة بين أذربيجان وتركي نموذج بالنسبة لجميع العام لافتا الى أن "تركيا تحتاج ايضا الى دفاع أذربيجان عنها ودعمها ومساعدتها عند كل خطوة استراتيجية مثلما تحتاج أذربيجان الى دعم تركيا في كل قضية. وقد اثار التوتر عند البحر المتسوط الابيض في الاونة الاخيرة صعوبات على تركيا وكانوا يريدون ايقاع البلد في حالة عزلة وفي مثل هذه الظروف المبدئية لقي دعم سافر لدولة تركيا عن جانب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف استحسانا عظيما في البلد. وقد ايقن الان اهالي تركيا وجيراننا القربى على حد سواء من أن الاوضاع ليست بما هو منظور. أذربيجان واقفة الى جانب تركيا اليوم كما كانت دائما. واذ نعتز بأذربيجان معبرين عن جزيل شكرنا واحترامنا البالغ للرئيس إلهام علييف.

شاهتختي مراسل أذرتاج