باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج تحولت بحيرة بويوك شور التي كانت تعد سابقا من احدى مناطق الكارثة البيئية الى احد اماكن الراحة والترفيه المحبوبة لسكان العاصمة حاليا. وقد اكتست اراضي البحيرة بمنظر خلاب جديد تماما نتيجة اعمال التنظيف والاعمار المنفذة فيها. والمتنزه والكورنيش حول البحيرة فيهما جميع الظروف المهيأة لراحة الناس. تقدم أذرتاج صورا فردية لبحيرة بويوك شور والكورنيش والمتنزه.

AZERTAG.AZ : بحيرة بويوك شور تكتسي بمنظر خلاب – تقرير مصور

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