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    نادي زيرة يوقع مع مدافع يوناني

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

    اتفق نادي زيرة باكو لكرة القدم مع لاعب جديد.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن زيرة اتفق مع مدافع يوناني ديميتريوس جانتاكياس وتم التوقيع على عقد لمدة سنة.

    وكان المدافع اليوناني يرتدي اخيرا قمصان نادي جوني موري البلغاري.

    AZERTAG.AZ :نادي زيرة يوقع مع مدافع يوناني
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