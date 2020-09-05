باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج يستمر مهرجان الشطرنج الدولي السابع في مدينة كاتوليكا الايطالية. حصل اللاعب الاذربيجاني علوي اسماعيلوف المشارك في المهرجان على 4.5 نقطة من 6 جولات ليتصدر المهرجان. يتكون المهرجان من 7 جولات ويجرى في النظام السويسري.

AZERTAG.AZ : لاعب أذربيجاني يتصدر مهرجان الشطرنج الدولي

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