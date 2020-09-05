لاعب أذربيجاني يتصدر مهرجان الشطرنج الدولي
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥]
باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج
يستمر مهرجان الشطرنج الدولي السابع في مدينة كاتوليكا الايطالية.
حصل اللاعب الاذربيجاني علوي اسماعيلوف المشارك في المهرجان على 4.5 نقطة من 6 جولات ليتصدر المهرجان.
يتكون المهرجان من 7 جولات ويجرى في النظام السويسري.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٣]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:١٨]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٢:٥٢]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٤٩]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:١٥]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك