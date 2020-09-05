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    لاعب أذربيجاني يتصدر مهرجان الشطرنج الدولي

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥‎]

    باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

    يستمر مهرجان الشطرنج الدولي السابع في مدينة كاتوليكا الايطالية.

    حصل اللاعب الاذربيجاني علوي اسماعيلوف المشارك في المهرجان على 4.5 نقطة من 6 جولات ليتصدر المهرجان.

    يتكون المهرجان من 7 جولات ويجرى في النظام السويسري.

    AZERTAG.AZ :لاعب أذربيجاني يتصدر مهرجان الشطرنج الدولي
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