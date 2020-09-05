وزارة الدفاع: أذربيجان سوف لا تشارك في تدريبات "القوقاز 2020" في روسيا
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٢:٥٢]
باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج
سوف لا يشارك عسكريو الجيش الاذربيجاني في تدريبات "القوقاز 2020" المزمع تنظيمها في روسيا في سبتمبر.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن بيان لوزارة الدفاع انها تخطط في ارسال عسكريّيْن بصفة مراقبين الى هذه التدريبات.
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