تدريبات عسكرية اذربيجانية تركية مشتركة في نخجيوان

نخجيوان، 5 سبتمبر، أذربيجان

اقيمت في نخجيوان المرحلة الاولى من تدريبات عسكرية تكتيكية وطيران بالطلقات الحية بمشاركة القوات البرية والجوية لاذربيجان وتركيا، ذلك وفق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين البلدين.

افادت وكالة أذرتاج ان رئيس المجلس الاعلى لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي واصف طالبوف وقائد الجيش الثالث لجمهورية تركيا الجنرال شرف اونكاي شاهدا التدريبات في 5 سبتمبر.

قيل ان الهدف من التدريبات هو توسيع تبادل الخبرات بين أفراد القوات المسلحة لاذربيجان وتركيا وتنسيق العمل وضمان الادارة بين وحدات عسكرية للاغراض الخاصة والمقار لوزارة الطوارئ في نخجيوان وفرقة حرس الحدود ولواء العمليات في نخجيوان وجهاز امن الدولة في نخجيوان.

شاركت في التدريبات حوالي 200 دبابة ومدرعة وحوالي 180 مدفعية ومنظومة صواريخ وراجمات القنابل و18 طائرة مقاتلة ومروحية وطائرات دون طيار واكثر من 30 منظومة ووسيلة الدفاع الجويوحوالي 320 وسائل النقل وسيارة. جلب الى اعداد التدريبات حوالي 5000 عسكري بينما شارك اكثر من 2600 عسكري في مرحلة الطلقات الحية.

بعد التدريبات تفقد الطرفان وسائل الاستطلاع العسكري الراديوي التي تم ادخالها في تسليح الجيش مؤخرا.